L’Arcimboldo ispira le maschere dei bambini per un Carnevale vegetale

I volti creati dal pittore Arcimboldo sono davvero unici. Mostrano come con fiori frutta e verdura si possano realizzare composizioni meravigliose che sembrano volti da indossare: maschere! Maschere fantasiose da realizzare nel laboratorio d’arte, Carnevale Vegetale proposto da Villa Carlotta per sabato 26 febbraio alle ore 14.30 ai bambini indicativamente di età compresa tra 6 e 11 anni.

L’iniziativa, organizzata con il Museo Ala Ponzone di Cremona che custodisce il dipinto dell’Arcimboldo fonte di ispirazione, sarà per i piccoli partecipanti un’occasione creativa per preparare la propria originalissima maschera di Carnevale e anche per conoscere meglio la natura osservandola, raccontandola, disegnandola e infine indossandola.

Villa Carlotta è in via Regina 2 a Tremezzina, sul Lago di Como

Costo 10 euro a bambino

Prenotazioni scrivendo a segreteria@villacarlotta.it.

In foto: Giuseppe Arcimboldo (1530 – 1593), L’ortolano Tavola, Museo Civico Ala Ponzone di Cremona