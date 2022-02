Malnate e Solbiate con Cagno ringraziano chi si è prodigato per spegnere l’incendio

Lunedì 7 febbraio è stato un giorno di duro lavoro per le squadre impegnate nei boschi tra Malnate e Solbiate con Cagno, sui monti Morone e Casnione, per spegnere l’incendio che si è propagato per una vasta area sospinto dal vento.

Le operazioni di spegnimento sono andate a buon fine grazie all’intervento di esperti e volontari che si sono prodigati.

Le amministrazioni comunali di Solbiate con Cagno e Malnate hanno organizzato per sabato 19 febbraio (ore 11.15) una celebrazione per ringraziare tutte le squadre intervenute.

La celebrazione si svolgerà nel parco comunale antistante il municipio in località Solbiate e interverranno, oltre ai sindaci di Solbiate con Cagno e Malnate, il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il presidente della provincia di Varese Emanuele Antonelli, il consigliere regionale Angelo Orsenigo e il consigliere delegato della Protezione Civile di Varese Alberto Barcaro.