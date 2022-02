Il Mercato della Terra di Slow Food torna in piazza Repubblica

Sperimentato a dicembre e a gennaio, il Mercato della Terra di Slow Food in piazza Repubblica a Varese è ormai un appuntamento fisso di ogni primo e terzo mercoledì del mese.

Venerdì 4 febbraio dalle 9 alle 15 i banchi del mercato della Terra del Piambello di Slow Food saranno quindi in centro città con prodotti buoni, puliti, giusti e per tutti, per chi li acquista, per i rpoduttori locali che li propongono e per la collettività, perché a km0. Prodotti di grande qualità, assicurata dalla condotta Slow Food provinciale di Varese.

Il mercato della terra del Piambello si svolge regolarmente anche ogni secondo sabato del mese ad Induno Olona – prossimo appuntamento sabato 12 col mercato al completo.