Openjobmetis, mini-abbonamento per le sfide a Cremona e Pesaro

Il rinnovato entusiasmo intorno alla Openjombetis di coach Johan Roijakkers ha riportato al palasport di Masnago un pubblico più numeroso: per il momento sono andati esauriti (nelle gare contro Trento e Virtus) i posti disponibili, ovvero il 35% della capienza ma in casa biancorossa c’è la concreta speranza che, anche in caso di un numero superiore di biglietti vendibili, si possa toccare il tutto esaurito “parziale”.

Anche per questo la società ha messo in vendita un mini-abbonamento per le due partite che si disputeranno alla Enerxenia Arena nel mese di marzo e che si preannunciano decisive nella lotta salvezza: quelle contro la Vanoli Cremona di domenica 6 e contro la Carpegna Prosciutto Pesaro di domenica 20.

Da oggi – martedì 8 febbraio – sarà quindi a disposizione dei tifosi il cosiddetto “March Pack” che potrà essere acquistato online (cliccando QUI e selezionando l’area “Abbonamenti”) fino al 6 marzo, compatibilmente con i posti a disposizione. Come per le altre tipologie di biglietto o abbonamento, per utilizzare il pacchetto sarà necessario essere in possesso del cosiddetto “Super green pass” (eccetto gli under 12 o gli esenti).

I prezzi per assistere alle due partite vanno dai 65 euro per un posto in Tribuna Gold ai 47 euro per la Tribuna Silver sino ai 27 euro per Curva Nord e Galleria. Sono inoltre previsti sconti per chi ha meno di 30 anni (35 – 25 – 16 – 16 euro) e per i giovanissimi tifosi under 12 (25 – 18 – 9 – 9).