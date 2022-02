Roberto Bolognesi è il nuovo prefetto di Sondrio

Il Consiglio dei Ministri del 24 febbraio, insieme alla nomina di Salvatore Rosario Pasquariello come nuovo Prefetto di Varese, ha promosso a Sondrio Roberto Bolognesi.

Il nuovo Prefetto della provincia valtellinese ha un forte legame con il nostro territorio tanto che la sua famiglia vive ancora a Varese. Arrivato in città nel 2011 è rimasto per dieci anni con varie funzioni. Prima Capo di gabinetto, poi vice prefetto vicario, è stato anche commissario nel comune di Angera. Durante l’emergenza covid ha assunto ruoli strategici a Bergamo, Alessandria e Verbania.

Cinquantacinque anni, reggiano di origine, arriva a Sondrio per sostituire il collega che è stato nominato Prefetto a Varese.

“Spero di fare bene come il mio predecessore – È il commento di Roberto Bolognesi – Varese è nel mio cuore perché mi sono trovato molto bene ed è un punto di riferimento importante per la mia carriera istituzionale”.