Salvatore Antonio Pasquariello è il nuovo Prefetto di Varese.

Succede a Dario Caputo. Nato nel 1962 a Potenza, laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1986, ha conseguito il titolo di avvocato nel 1990 ed è iscritto all’Albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Dal novembre del 2019 è stato prefetto di Sondrio.

È stato Capo di Gabinetto e Dirigente di varie aree, poi come Viceprefetto Vicario presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola. Era già stato in Prefettura di Varese con le funzioni di responsabile-coordinatore del Centro Decisionale di Coordinamento istituito in Prefettura a Varese in occasione dei “Campionati Mondiali di Ciclismo su Strada” nel 2008, dichiarati “Grande Evento” dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 2 dicembre 2005.

In occasione dell’evento “The Floating Piers” svoltosi sul Lago di Iseo nel 2016, frutto del progetto ideale dell’artista noto con il nome di Christo, ha coordinato tutti i gruppi di lavoro tematici e ha diretto dal 18 giugno al 3 luglio 2016 il Centro di Coordinamento costituito “ad hoc” presso la sede della Comunità Montana del Selino Bresciano.

È stato anche commissario prefettizio e straordinario in 10 Comuni della province di Potenza, Verbano Cusio Ossola e Brescia, commissario “ad acta” nominato dal Commissario del Governo nella Regione Basilicata con decreto del 1992 in 8 Comuni della Regione in materia di edilizia scolastica, commissario “ad acta” nominato dal Commissario del Governo nella Regione Basilicata con decreti del 1990 e del 1998 per l’esecuzione di 2 sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, commissario “ad acta” nominato dal Prefetto di Brescia con decreti del 2016 per l’esecuzione di 3 sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Staccata di Brescia.