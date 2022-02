Scende ancora la curva dei contagi a Luino

Migliora la situazione sul territorio di Luino: in una settimana circa un centinaio di casi in meno. Secondo gli ultimi dati trasmessi in data 10 febbraio, infatti, sono 303 i cittadini positivi al coronavirus, 96 in meno rispetto a quelli rilevati il 5 febbraio.

La fascia maggiormente colpita rimane quella giovane, 0-18, con 98 casi, seguita da quella 31-50 con 95 e da quella 51-70 con 62. “Meno” colpite, invece, la fascia 19-30 (28) e over 70 (20).