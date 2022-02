A Somma parte il corso “Donna Sicura”

A Somma Lombardo parte un nuovo corso per l’autodifesa femminile.

«L’amministrazione comunale – dice l’assessore alla Cultura Donata Valenti – ha dato volentieri il patrocinio al corso “Donna Sicura” organizzato da KEN KYU KAI ASD, 4 lezioni gratuite di autodifesa da mettere in atto per contrastare molestie o tentativi di aggressione».

Una iniziativa rivolta alle donne e pensata proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, come un primo passo per riappropriarsi di una socialità e di una volontà di aggregazione che si è andata perdendo negli ultimi due anni>.

Una proposta di sicuro interesse per le donne e le ragazze sommesi, che potranno in questo modo ricevere un’infarinatura sulle tecniche di autodifesa, sempre utili per contrastare possibili aggressioni o molestie.

«Anche in virtù dei continui allarmi che trovano spazio sulla stampa nazionale, di donne vittime di aggressioni fisiche e verbali, ci sembra un’ottima idea offrire alle nostre concittadine un percorso gratuito di approccio all’autodifesa, per renderle donne più sicure e consapevoli, Ringrazio per questo l’associazione sportiva dilettantistica Ken kyu kai».

Info e prenotazioni al 320.2671289.

Il corso partirà il 17 febbraio (20-21) le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di numero di 20 iscritti oppure il 15 febbraio 2022.