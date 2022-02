Trenta candidati per fare il direttore generale dell’Amsc di Gallarate

Amsc – l’azienda comunale di servizi di Gallarate – cerca un direttore generale e la sfida ha un buon riscontro: «Il bando si è chiuso il 31 gennaio, abbiamo avuto un discreto numero di candidature, oltre 30» dice Corrado Canziani, l’assessore alle partecipate, vale a dire le aziende di cui il Comune (con quote diverse) è socio.

Insieme a 3SG, Amsc è la più grande delle società del Comune, con i diversi servizi. Nel tempo è molto “dimagrita”, perché molti servizi (la rete gas, quella dell’acqua) sono passate a società provinciali, altri sono stati ceduti (la vendita del gas). Ma ancora oggi resta un’azienda multiforme, come servizi: si occupa infatti delle quattro farmacie cosiddette comunali, dei servizi di trasporto pubblico locale e a noleggio, ha la gestione di due aree di parcheggio e di un distributore di metano.

Di qui la necessità di un direttore generale che “tiri le fila”. Il bando ormai è chiuso: quanto tempo ci vorrà per arrivare alla scelta e alla nomina? «In questi giorni sarà nominata la commissione di valutazione. Entro il mese prevediamo l’entrata in servizio del direttore» continua Canziani.

Fin qui Amsc è stata gestita (ai vertici) solo dall’amministratore unico, Maurizio Zenoni, commercialista milanese nominato nel 2018 e rinnovato a dicembre 2021.

«Zenoni in questi anni ha fatto davvero da direttore generale. Adesso c’è da parte nostra un interesse a capire bene come proseguire le attività di Amsc e in questo è fondamentale avere una figura dedicata. Ben venga che ci siano state così tante candidature».

Da anni si parla di un “rilancio” dell’azienda, che di volta in volta doveva passare dal gas metano o dagli impianti sportivi o dalle rinnovabili. Un rilancio che è finito sempre in stand-by mentre il contesto (in particolare normativo) evolveva molto e sottraeva alla società pubblica spazi operativi.

Oggi l’approccio è cambiato, Canziani lo dice in modo chiaro: «Non mi piace l’idea di un “rilancio” in generale, che non entra nello specifico: dobbiamo valutare le singole attività e trarre il meglio da ognuna, per avviare un percorso di stabilità di cui l’azienda ha bisogno. In attesa anche di eventi futuri che cambieranno i servizi, come ad esempio la famosa gara del Trasporto Pubblico Locale che si attende da tempo».

Ovviamente singoli passi si fanno. E Canziani riepiloga ad esempio il lavoro che si sta facendo sulla farmacie: «Abbiamo iniziato ora le procedure di spostamento della farmacia di Sciarè, che troverà posto in locali già opzionati, sempre in via Cattaneo, che offrono spazi diversi e più ampi che potranno consentire uno sviluppo commerciale di quella farmacia. Che è una delle quattro: Ronchi ha già visto il trasferimento in nuovi locali, quella di Madonna in Campagna è stata già valorizzata come centro tamponi, che certo è contingente ma è legata a una emergenza che ci accompagnerà ancora per un periodo. La farmacia di Caiello è già in corso di valorizzazione con l’attività di 3SG per il Punto Prelievi, ora pensiamo anche a quella di Sciarè.