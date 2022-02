Varese torna in piazza per l’Ucraina: centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Monte Grappa per una nuova manifestazione nel pomeriggio di sabato 26.

Galleria fotografica Varese ancora in piazza per l'Ucraina 4 di 29

Per manifestare contro la guerra, “armate” soltanto di bandiere della pace, tante famiglie e bambini con cartelli contro la guerra e a sostegno del popolo ucraino.

Le molte le bandiere ucraine in piazza, e l’inno intonato all’inizio della manifestazione, hanno chiarito come la manifestazione è non solo tanto a favore della pace ma anche a sostegno della nazione invasa in questi giorni dall’esercito Russo.

All’iniziativa, proposta da “Abbasso la guerra – Venegono Superiore” hanno aderito Action Aid – Anpi Provinciale Varese – Comitato varesino per la Palestina – Emergency – nAzione Umana – Oltremare – Sanità di Frontiera – Ti.Va. – Ubuntu – Un’Altra storia.