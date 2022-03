Alfa presenta “L’acqua siAMO noi!”

«“L’acqua siAMO noi!” È un progetto importante per Alfa, con cui miriamo a valorizzare l’acqua del territorio», ha dichiarato Paolo Mazzuchelli, presidente di Alfa srl, durnte la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta giovedì 10 marzo presso la sala conferenze di Villa Recalcati, «Lo abbiamo realizzato in collaborazione con Legambiente e, come partner, progetto Green Scool e WWF Varese Insubria.»

Ma perché una società come Alfa dovrebbe interessarsi anche di fare “cultura dell’acqua”?

«Perché una delle mission aziendali è non solo gestire ma anche valorizzare e tutelare le acque. La tematica della sostenibilità ambientale è un nostro obiettivo, così come lo è spingere ad un cambio di passo culturale che porti i cittadini a bere.»

Mazzuchelli ha spiegato come l’azienda si senta responsabile della tutela dei vari corsi d’acqua, che per Alfa sono e devono essere motivo di sviluppo territoriale e un possibile volano di sviluppo economico: «Ci sentiamo questa responsabilità anche perché gli stakeholders locali ci hanno chiesto di occuparci di questo aspetto», ha concluso il presidente.

“L’acqua siAMO noi!” è un progetto che non può essere calato dall’alto proprio per gli obiettivi che si prefigge e che, proprio per questo, è stato pensato di concerto con chi rappresenta il mondo della cittadinanza attiva e che rappresenta con quest’ultima un ottimo trade d’union: Legambiente.

Network istituzioni, cittadini, associazioni e noi per valorizzare il bene acqua

Valentina Minazzi, vicepresidente di Legambiente Lombardia, ha ricordato come da decenni l’associazione che rappresenta sia impegnata a cercare di promuovere le buone pratiche legate all’uso della risorsa acqua. Proprio per questo, ha chiarito,«L’alleanza con Alfa nel progetto “L’acqua siAMO noi!” è molto importante, perché è l’attore che gestisce il ciclo integrato delle acque. Siamo contenti di dare il nostro contribuito nel coinvolgimento dei cittadini, ovviamente una delle parti di cittadini che ci interessa coinvolgere e che danno maggiore soddisfazione sono i più giovani: per questo buona parte del progetto è un progetto di educazione ambientale. Le prime 20 scuole saranno coinvolte a partire dal prossimo anno scolastico, per arrivare sul lungo termine a oltre 50.»

In questo modo si potrà in un certo senso raggiungere tutti gli attori coinvolti nella vita della risorsa acqua di cui, ha sottolineato Minazzi «Come cittadini siamo responsabili. È indispensabile e dobbiamo averne cura dalle sorgenti a quando la rimettiamo in natura. Sicuramente il discorso del consumo dell’acqua del rubinetto è fondamentale: bisogna spiegare quanto sia importante berla e che fortuna che abbiamo ad averla a disposizione, a differenza di tante altre persone nel mondo.»

Agli alunni delle oltre 50 scuole di primo e secondo grado coinvolte, “Flora, fauna e altre vite” e per loro verrà organizzato un concorso legato alla giornata mondiale dell’acqua del 2023. Un modo per fare propri i valori legati alla tutela dell’acqua e avere l’occasione per tramutarle in una personale idea del tema.

Tanti eventi: passeggiate, orienteering e spettacoli all’aperto per i più piccoli

Per coinvolgere cittadini, in particolare famiglie e bambini, istituzioni locali e associazioni, il progetto si snoderà lungo tre linee di azione:

5 eventi a spasso per il territorio

Gli eventi, che si terranno il sabato pomeriggio, toccheranno 5 luoghi rappresentativi di 5 aree della Provincia di Varese. Le iniziative prevedono camminate (e biciclette) didattico-ludiche – immersi nel verde e lungo corsi d’acqua e laghi – arricchite da una simbolica attività di pulizia delle sponde. Al termine, per famiglie e bambini, uno spettacolo artistico.

L’evento inaugurale è fissato per sabato 26 marzo, con una passeggiata che partirà dal lungolago di Gavirate e che sarà possibile scegliere nelle due opzioni: a piedi o in biciletta. Ci saranno poi un evento al mese da marzo a settembre, con l’obiettivo di divertire educando educando alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio. Tutte le informazioni sul sito di Alfa cliccando qui

8 pomeriggi di pulizia lungo i corsi d’acqua

Organizzati per il sabato pomeriggio, prevedono il coinvolgimento di cittadini, altri partner e reti ambientaliste sul territorio. Il pomeriggio di pulizia sarà arricchito dalla presentazione del progetto e un approfondimento su territorio, corsi d’acqua, flora e fauna locale.

4 camminate con orienteering

Una serie di camminate educative in luoghi significativi del territorio, da organizzarsi il sabato pomeriggio. Oltre alla camminata, i partecipanti – muniti di bussola e mappa, saranno coinvolti in un momento di orienteering.

La nuova sezione del sito

La giornata del 10 marzo è stata anche l’occasione per annunciare la nascita della nuova sezione del sito di Alfa Varese, “Territorio e le Vie dell’acqua”, una pagina che vuole raccontare comune per comune le bellezze della provincia. Il perché lo spiega Nicoletta Poroli di Alfa “Gli stakeholders ci hanno chiesto di valorizzare questo aspetto del nostro territorio, che per Alfa è centrale anche se non riguarda prettamente la gestione della risorsa idrica”.

Una cultura dell’acqua sempre più a 360°, che ci auguriamo travolga come un’onda tutti i cittadini del Varesotto perché, è proprio vero, l’acqua siamo noi.