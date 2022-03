Due giornate di visite urologiche gratuite all’ospedale di Varese

Il tumore alla prostata è una delle patologie maschili più frequenti: l’incidenza è addirittura di un uomo ogni sette sopra i 50 anni.

In occasione della festa del papà, sabato 18 e domenica 19 marzo, l’ASST Sette Laghi promuove due giorni di visite urologiche gratuite.

L’iniziativa rientra tra quelle promosse da ONDa, l’Osservatorio Nazionale per la salute della Donna, che da quest’anno ha introdotto un riconoscimento anche per gli ospedali particolarmente attenti ai temi della salute maschile, il bollino azzurro, di cui anche l’Ospedale di Circolo è stato insignito.

Il team multidisciplinare coinvolto nel percorso dedicato a questi pazienti coinvolge infatti gli urologi, guidati dal Prof. Federico Deho, i radiologi, diretti dal Prof. Massimo Venturini, gli anatomopatologi, diretti dal Prof. Fausto Sessa, gli oncologi, diretti dal Dott. Francesco Grossi, i radioterapisti, guidati dal Dott. Paolo Antognoni, i fisiatri, diretti dal Dott. Michele Bertoni, e i medici nucleari, guidati dal Dott. Diego De Palma, ognuno con un ruolo ben preciso e complementare agli altri e ciascuno dotato delle tecnologie più avanzate.

Per quanto riguarda il trattamento del tumore alla prostata, Varese offre tutte le possibilità di cura disponibili: dalla chirurgia, che si avvale della tecnologia ‘nervesparing’, che offre ottimi risultati sia dal punto di vista della continenza, sia della funzionalità erettile, ai trattamenti di Radioterapia, alla sorveglianza attiva.

Fondamentali sono anche l’ambulatorio di andrologia, che fa capo all’Urologia e che a breve potrà contare anche sulla presenza di uno dei massimi specialisti in chirurgia protesica peniena, il Dott. Gabriele Antonini, e quello di riabilitazione del pavimento pelvico, afferente alla Fisiatria, che seguono i pazienti nella fase successiva all’intervento chirurgico.

Per i pazienti che necessitano di terapie di seconda linea, inoltre, Varese offre anche l’opportunità di inserimento nei trial clinici più recenti e all’avanguardia.

Per prenotare telefonare al 0332/278880 nei giorni :

Lunedì 7 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Giovedì 10 marzo dalle ore 14.00 alle ore 15.30