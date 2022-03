Ezio Rossi fa mea culpa: “Ho sbagliato formazione”

Il Varese pareggia 1-1 ad Asti al termine di una prestazione sottotono da parte dei biancorossi: «È stata una partita brutta che rispecchia il campo. Abbiamo cercato sempre di manovrare e invece forse dovevamo giocare più palla lunga. Ho sbagliato io, ho scelto due attaccanti non adatti a questo campo, non avevamo le caratteristiche giuste per una gara da battaglia. Complimenti a chi è entrato ma si poteva fare una gara diversa. Non credo che da fuori sia stata un bello spettacolo e bravo Trombini a parare il rigore, anche se inesistente. Ci siamo innervositi forse un po’ troppo, ma forse era il modo giusto di affrontare questa gara».

L’allenatore dell’Asti Riccardo Boschetto: «Abbiamo tantissimi rimpianti, mi spiace per i ragazzi perché avrebbero meritato contro la terza forza del campionato. È stata una gara molto fisica, non abbiamo concesso nulla e i ragazzi l’hanno interpretata benissimo. Dispiace per i due rigore che non esistono, nessuno dei due. Oggi cercavamo una vittoria prestigiosa per continuare a dare autostima al gruppo