Insubria Eventi Team e ShitInsubria insieme con il nuovo format “Insubria Libre”

Il Covid-19 ha costretto i ragazzi a fare i conti con una fragilità mai sospettata, gli ha allontanati per lunghi periodi dai propri amici e compagni e alla resa dei conti, la socialità, gli abbracci e gli sguardi di conforto sono i gesti che più sono mancati. L’inizio di questa primavera 2022 però, sembra avere qualche speranza in più nell’aria. E’ come se, piano piano, si stesse acquistando una nuova normalità.

Il ritorno in presenza a scuola, gli abbracci rubati, le feste con gli amici. Con loro torna anche Eventi Insubria Team che, in collaborazione con Shit Insubria, danno il via ad un nuovo format di incontro tra i giovani universitari in discoteca, con lo scopo di coinvolgere tutti gli studenti dell’università, sia di Varese che di Como.

Il nuovo progetto dal titolo “Insubria Libre” nasce in riferimento al cocktail Cuba Libre e ad alcuni libri, ma è soprattutto legato al concetto di libertà, «Il 31 marzo finirà lo stato di emergenza e ci sembrava un bel nome da dare a questo format, come un nuovo inizio, senza restrizioni» spiega uno degli organizzatori.

Il primo evento è infatti in programma per sabato 2 aprile, a partire dalle 23:00, presso il New Dancing di Venegono Inferiore, in via dell’industria 4.

«Per l’occasione abbiamo creato un piccolo contest per permettere di vincere alcuni ingressi omaggio. Nei padiglioni dell’università di Varese e Como abbiamo messo degli stickers, trovateli, fate una storia divertente o particolare con l’adesivo accanto e taggateci. Le 5 più originali potranno entrare gratis alla serata», concludono dall’organizzazione.

Per maggiori informazioni: Insubria Eventi Team