L’arrivo dei rifugiati ucraini, la droga nelle mutande e il museo del lago nel podcast dell’8 marzo

Le principali notizie di martedì 8 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono settantasette le persone fuggite dall’a guerra in Ucraina che sono arrivate a Samarate tra il tardo pomeriggio di domenica e il lunedì mattina: recuperate dall’associazione Noi con Voi di Samarate insieme ad altre realtà, vengono collocate in queste ore presso una trentina di famiglie nella zona di Malpensa e appena intorno. Il “convoglio solidale” è partito sabato mattina alle 5 per raggiungere il confine di Medyka, tra la Polonia e la regione di Leopoli in Ucraina: un pullman e cinque furgoni, in una operazione coordinata da Noi con Voi che ha coinvolto anche altre associazioni, parrocchie e Croce Rossa n. La maggior parte delle persone portate in Italia sono legate ai progetti solidali per i “bambini di Chernobyl”, che da metà anni Novanta sono stati ospitati da famiglie della zona. Un canale umanitario attivato in molte realtà d’Italia

Ha provato a ingannare gli uomini della Volante del Commissariato di Busto Arsizio che lo avevano fermato per un controllo, consegnando un piccolo quantitativo di hashish nella speranza di non subire ulteriori perquisizioni. Ma la mossa non è servita a un 20enne piemontese per evitare l’arresto in seguito a una ispezione più approfondita da parte dei poliziotti. Il giovane era stato intercettato a Lonate Pozzolo venerdì scorso, mentre percorreva con la sua macchina una delle vie che costeggiano un bosco noto per la presenza di spacciatori. La targa della provincia di Vercelli ha insospettito gli agenti che hanno trovato nascosti nelle mutande, circa 160 grammi di eroina e altri 50 di cocaina, oltre a contanti per 1.600 euro. Un quadro che ha portato all’arresto del giovane, ritenuto uno spacciatore in trasferta nel Basso Varesotto.ì

È stato chiuso il cantiere in piazza Biroldi a Varese. L’area che si trova davanti all’ospedale del Ponte di Varese, era rimasta off limit per permettere la trasformazione in zona ad esclusivo utilizzo pedonale. Gli unici spazi destinati alla sosta provvisoria, sono davanti all’ospedale e davanti alla farmacia e destinati esclusivamente agli utenti.

Il lake museum a Cazzago Brabbia si farà. Il progetto che il sindaco Emilio Magni aveva nel cassetto da almeno tre anni ha ottenuto il finanziamento. Trecentomila euro dal bando per la Rigenerazione urbana di Regione Lombardia che serviranno a finanziare la “messa in rete” di tutto ciò che storicamente caratterizza Cazzago Brabbia: dalle ghiacciaie al Lago di Piazza. Si partirà dall’esistente, come le ghiacciaie, il rierun ovvero la barca simbolo dei pescatori , il lago di piazza, la casa dei pescatori, ma il “cuore” sarà il lavatoio.

Brutta tegola per la Unet E-Work Busto Arsizio che rischia di perdere per il resto della stagione una delle sue giocatrici chiave, la palleggiatrice americana Jordyn Poulter. La regista, campionessa olimpica a Tokyo, si è infortunata al ginocchio sinistro prima della partita contro Novara di domenica scorsa. La diagnosi parla di lesione del menisco e per questo motivo Poulter si è dovuta fermare in attesa di esami più approfonditi. La sua situazione è monitorata strettamente dallo staff della nazionale statunitense ma è purtroppo probabile che la scelta sia quella di uno stop lungo, che priverà la Uyba di una delle sue pedine fondamentali.

Per il momento coach Marco Musso può dunque contare sulla giovane Sofia Monza, mentre la società ha richiamato l’esperta Stefania Dall’Igna, classe 1984 e bustocca d’origine, in modo da completare la rosa per gli allenamenti. A questo punto però è probabile un ritorno sul mercato, con l’olandese Dijkema che interessa alle Farfalle.

