A fine 2021 la loro incidenza è salita al 20,9% del totale: sulle oltre 59mila imprese attive in provincia di Varese, sono 12.373 quelle al femminile e occupano 36.755 persone. Un’analisi condotta dall’Ufficio studi e statistica di Camera di Commercio, appena pubblicata sul portale OsserVa, ci dice che dal 2015 allo scorso anno l’incidenza delle imprese a titolarità femminile sul complesso del sistema imprenditoriale del nostro territorio è cresciuta di oltre un punto percentuale, passando da quota 19,7% di sette anni or sono alla punta massima toccata appunto negli scorsi dodici mesi.

(nella foto Michela Conterno, ceo della Lati spa di Vedano Olona, durante un Pmi day)

MEGLIO DELLA MEDIA LOMBARDA

Il già citato dato del 20,9% supera la media lombarda, ferma al 19,6%. Inoltre, dopo lo stop nel 2020, quando l’imprenditoria femminile subì le conseguenze peggiori del lockdown, lo scorso anno le nuove aziende guidate da donne in provincia di Varese sono state ben 966.

Quanto al settore, se un’impresa femminile su quattro opera nel commercio, anche in altri ambiti si è evidenziata una crescita, in taluni casi rilevante: così, quelle legate al marketing e alla pubblicità hanno visto un incremento della titolarità femminile del 43,8% dal 2015 a oggi. Lo stesso per le attività d’intrattenimento (+31,8%), quelle di supporto amministrativo alle imprese (+26,3%) come pure di consulenza gestionale (+26,2%), ma anche le professioni scientifiche e tecniche (+21,7%) e l’istruzione (+20,8%). Interessante pure la crescita nell’ambito della produzione di software e della consulenza informatica (+27,3%) e quella nel magazzinaggio (+14,3%).

UN INCONTRO ON LINE SULL’ARGOMENTO

Dati resi noti alla vigilia di un incontro online sul tema “Femminile è circolare: le donne protagoniste della transizione verso l’impresa green – Opportunità, modelli di crescita e testimonianze” organizzato dal Comitato per l’imprenditoria Femminile di Camera di Commercio di Varese, sotto il cappello del Coordinamento Regionale Lombardo.

«Un incontro tanto più significativo – spiega il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi – perché affronta temi che sono sempre maggiormente decisivi per la competitività del sistema economico a tutto tondo. Lo fa, però, arricchendoli di uno sguardo al femminile ancora più rilevante per un’economia, come quella varesina, dove le imprese che fanno capo alle donne hanno la caratteristica di essere a titolarità più giovane. Sono l’11%, infatti, le aziende femminili guidate da under 35 a fronte dell’8,2% nel caso di quelle al maschile».

Il webmeeting, in programma lunedì 14 marzo, è rivolto a tutti gli operatori del sistema economico. S’inizierà alle ore 10 con i saluti introduttivi del presidente di Camera di Commercio Varese, Fabio Lunghi, di quello del Coordinamento Comitati Imprenditoria Femminile lombardi, Marzia Maiorano, e di Ilaria Broggian, al vertice del Comitato della nostra provincia. Toccherà poi a Maria Chiara Gadda, deputata e promotrice della legge 166/2016 “antispreco”, proporre una relazione su “L’economia circolare: una risorsa per lo sviluppo imprenditoriale e sociale”. A seguire, Nicoletta San Martino, assessore comunale alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare, parlerà di “Varese: cultura antispreco e opportunità per le imprese” mentre Lara Botta, vice presidente e business innovation manager di Botta Packaging”, interverrà su “Ecoturismo e packaging: modelli di sostenibilità”. Non mancherà l’illustrazione di best pratices varesine da parte di Rosella Malanchin, Ceo della Roelmi di Origgio, e di Sabrina Belfanti, sales manager del Maglificio Alto Milanese di Busto Arsizio.

«Quello dell’economia circolare – sottolinea Ilaria Broggian, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Varese – è un argomento che riguarda l’imprenditoria a 360 gradi, ma di certo le aziende guidate dalle donne hanno una particolare sensibilità. Da qui, il rilievo di un incontro che vuole essere l’occasione non solo per affrontare i temi della transizione verso l’impresa green, ma anche per diffondere ulteriormente l’attenzione verso contenuti e modalità operative sempre più importanti per le nostre aziende».

La partecipazione all’incontro online è gratuita, iscrizioni sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Convegni e Seminari”.