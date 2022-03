Musei gratis a Varese per la prima domenica di aprile

Prosegue l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura di Varese con l’ingresso gratuito nei musei cittadini. Avviato lo scorso mese, l’evento ha avuto un’ottima risposta da parte dei varesini, con più di 500 persone che in un giorno hanno visitato le mostre in corso al Castello di Masnago e a Villa Mirabello. L’obiettivo è quello di favorire la valorizzazione e fruizione dei luoghi dell’arte e della cultura.

Domenica 3 aprile secondo appuntamento dunque con l’accesso gratuito per il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, dove è in corso la mostra “Il Giappone, disegno e Design”, mentre al Museo Archeologico di Villa Mirabello si può assistere alla mostra interattiva “La Civiltà delle Palafitte”. Gli orari per entrambi i musei sono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

A partire da questo weekend per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Maggiori informazioni: cultura.gov.it