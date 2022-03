Scuola Morandi: dai disegni di Pace esposti in strada alla mostra in Comune

È stata l’insegnante di religione Mariarosa Cosentino ad affrontare in classe con i bambini delle classi terze, quarte e quinte della primaria Morandi alla Brunella (IC Varese 5) il tema della guerra, entrato prepotentemente nella quotidianità di ciascuno.

Gli studenti hanno rielaborato il confronto con i compagni in disegni coloratissimi che parlano di Pace, amicizia, solidarietà. I disegni sono stati appesi lungo il perimetro della scuola, ben visibili per chi passeggia a piedi o passa in macchina davanti alla scuola, per condividere il messaggio.

Con lo stesso spirito scuola e genitori insieme hanno proposto di realizzare una mostra sotto i portici di Palazzo Estense.

Parendo da quei disegni i piccoli studenti guidati dalle insegnanti, realizzeranno dei grandi cartelloni, uno per ogni classe, coinvolgendo anche i più piccoli di prima e seconda. I cartelloni saranno Esposti sotto i portici dei Giardini il mese prossimo, prima di Pasqua per dare voce al bisogno di Pace espresso dai bambini.