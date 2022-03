La raccolta promossa dai genitori della scuola Morandi per l’Ucraina

Particolarmente sentita la raccolta di aiuti per la popolazione dell’Ucraina tra le famiglie dei bambini della scuola primaria Morandi alla Brunella, dove alcuni alunni hanno parenti nelle città devastate dalla guerra.

Così l’Associazione dei genitori ha organizzato una raccolta di prodotti di prima necessità chiedendo il contributo di tutte le anime della scuola.

Alcune mamme e papà volontarie hanno raccolto per giorni al mattino dalle 8 alle 8.30 il materiale donato all’ingresso della scuola tra cui indumenti e coperte calde, farmaci da banco e materiale sanitario per il primo intervento, tutto diviso ed organizzato in una dozzina di scatoloni che saranno consegnati al Multisala Impero per la raccolta “Ucraina chiama, Ucraina risponde” promossa con il Consolato ucraino.

«Un piccolo gesto. Un importante aiuto», scrivono i genitori ringraziando chi ha partecipato alla raccolta per la solidarietà dimostrata.