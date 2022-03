A Villa Panza sventola anche la bandiera ucraina

Da stamattina, martedì 1 marzo, a Villa e Collezione Panza sventola la bandiera dell’Ucraina.

Queste le parole del Presidente del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico: «I colori giallo e blu della bandiera ucraina significano oggi per il mondo la libertà di costruire in pace il proprio futuro contro la violenza di chi vuole imporre un passato ripudiato, la libertà delle proprie idee contro il sopruso di chi vuole imporre le sue, la democrazia contro la tirannia.

Il cuore del FAI batte per l’Ucraina».