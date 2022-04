Acsm Agam approva il bilancio 2021 e cambia nome

L’assemblea di Acsm Agam ha approvato il bilancio 2021: agli azionisti un dividendo lordo per azioni pari a 0,095 euro. All’assemblea che i è tenuta a Monza erano presenti, portatori in proprio o per delega, sette azionisti titolari di n. 187.476.613 azioni, rappresentative del 95% del capitale sociale. L’assemblea nella parte straordinaria ha approvato di modificare l’art. 1 dello statuto sociale – denominazione sociale – da “Acsm Agam spa” in “Acinque spa” a decorrere dal 1 ottobre 2022.

Il bilancio consolidato del gruppo evidenzia i seguenti risultati: un Ebitda, prima delle partite non ricorrenti , pari a 87 milioni di euro (74,3 milioni di euro nel 2020); un Ebit, pari a 31,8 milioni di euro (26,0 milioni di euro nel 2020); un risultato netto del gruppo pari a 44,5 milioni di euro, in netto incremento rispetto al 2020 (17,9 milioni), grazie anche ad effetti fiscali positivi non ripetibili (circa 23 milioni di euro il saldo positivo imposte derivante dall’adesione alla c.d. “opzione di reallineamento” ).

Gli investimenti nel 2021 ammontano a 79,9 milioni di euro, in aumento rispetto al 2020 (73,2 milioni)

Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 190,1 milioni di euro in

incremento rispetto al 31 dicembre 2020, in conseguenza principalmente dell’andamento del

capitale investito. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (leverage),

al 31 dicembre 2021, risulta pari a 0,37 (0,30 al 31 dicembre 2020).