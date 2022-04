Angei (Lega) ripresenta la mozione sulla sicurezza stradale a Casbeno

Il consigliere comunale e vicecapogruppo della Lega Stefano Angei ha depositato una mozione per chiedere all’amministrazione di intervenire, in tempi celeri, per garantire la sicurezza stradale nel tratto tra via Verdi e l’incrocio con viale Monte Rosa e via Copelli.

«Questa mozione era già stata presentata nella seduta del consiglio comunale del 9 marzo – ricorda Angei – dove, tuttavia, su suggerimento della giunta, ho deciso di trasformarla in raccomandazione, visto che erano in corso studi sulle vie “pericolose” della città».

«Ho accettato con riserva questo invito della giunta – prosegue Angei – dichiarando che, se entro un mese non si fossero presi provvedimenti, avrei prontamente ripresentato la proposta. Purtroppo ieri, lunedì 11 aprile, è avvenuto un sinistro stradale proprio nell’incrocio in questione. Ritengo quindi che mettere mano e garantire maggiore sicurezza in quel punto rappresenti decisamente una priorità non più procrastinabile».

«Mi auguro che l’amministrazione si attivi velocemente con le azioni necessarie alla messa in sicurezza dell’area, tenendo conto anche del fatto che in quella zona transitano centinaia di studentesse e studenti, per raggiungere gli istituti scolastici», conclude Angei.