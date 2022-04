Aumenta il costo della raccolta differenziata a Varese, ritocchi verso l’alto per la Tari: “Ma ci saranno agevolazioni”

Il servizio di raccolta differenziata e di igiene urbana a Varese, cominciato ad inizio anno in via sperimentale e pochi giorni dalla “seconda fase” ha predisposto molti servizi in più – dalla raccolta dei pannolini al centro di raccolta “viaggiante” – e maggiori passaggi sulle strade.

Ma questi miglioramenti non sono senza costi: a spiegarlo, è stato l’assessore al bilancio Cristina Buzzetti, che ha precisato ai componenti delle commissioni bilancio e ambiente riuniti nella serata del 21 aprile in forma congiunta, che il costo del servizio: «È incrementato di un milione di euro a causa di tutta una serie di nuovi servizi che sono stati e verranno introdotti dal nuovo gestore: circa il 60% è assorbito da risorse a bilancio, ma il resto verrà spalmato sulle tariffe.

«Un aumento che resterà per i privati contenuto, circa tre euro a persona all’anno – spiega Buzzetti – Per le utenze non domestiche l’aumento è dal 0,02% al 3%, ma per quelle che hanno più sofferto durante la pandemia e che sono già state oggetto di agevolazioni e sono in regola con i pagamenti, l’aumento verrà assorbito dai contributi, mentre per gli enti del terzo settore è previsto un contributo che verrà erogato attraverso un bando».

Le associazioni del terzo settore coinvolte saranno, in particolare, quelle impegnate nel sociale, e che in questi ultimi anni hanno sostenuto uno sforzo importante per stare vicino alla popolazione, anche recuperando e ridistribuendo le eccedenze alimentari.

MOLTE NOVITA’ NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

L’incontro è stato anche occasione per elencare tutte le novità che il cambio di gestione della raccolta differenziata ha portato in città: a farne il punto l’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino, che ha ricordato come il servizio di igiene urbana stia progressivamente cambiando grazie alle migliorie e ai potenziamenti.

Tra le migliorie al servizio di raccolta illustrate dall’assessore San Martino c’è ad esempio la raccolta differenziata di carta e plastica che viene raddoppiata per le utenze domestiche, che passa quindi dal ritiro quindicinale a quello settimanale.

Per le utenze commerciali vengono poi attivati i servizi porta a porta per il ritiro delle cassette di legno, plastica e imballaggi di cartone. Bar e ristoranti del centro storico potranno avere la raccolta porta a porta domenicale dell’umido, mentre sarà potenziata la raccolta degli oli esausti.

Al via anche il nuovo Centro ambientale mobile: si tratta di un container che verrà posizionato in giorni prestabiliti in vari punti della città, dove i cittadini potranno consegnare rifiuti speciali come elementi elettrici, elettronici, rifiuti con carattere di pericolosità, lampade, oli di cucina e o motore esauriti. Un altro servizio introdotto è quello del ritiro di pannolini e pannoloni, riservato alle famiglie con bimbi o persone anziane, agli asili nido e alle case di riposo, con una raccolta porta a porta attraverso un’iscrizione al servizio, che è gratuito. Per sfalci verdi per le utenze domestiche è in partenza la raccolta porta a porta degli scarti vegetali da manutenzione di giardini privati, che verrà attivata su abbonamento.

«Anche la pulizia della città è stata migliorata con un rafforzamento generale dello spazzamento strade, il cui risultato è, mi sembra, sotto gli occhi di tutti – ha sottolineato San Martino – Per questo è stato attuato il rinnovo completo del parco automezzi, tra cui quelli elettrici, e l’introduzione di interventi aggiuntivi domenicali e pomeridiani, soprattutto nelle zone più frequentate della città e nel centro storico».