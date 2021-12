E’ arrivato il momento: cambia il servizio di igiene urbana a Varese

Da gennaio Varese avrà un nuovo gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del suolo pubblico: è l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., che si è presentata questa mattina a Palazzo Estense.

Presenti alla conferenza il sindaco Davide Galimberti, il presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini, Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela Ambientale, Sostenibilità sociale ed Economia circolare, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti e i rappresentanti dell’Impresa Sangalli, Mattia Signorini e Giacomo Fossati.

«Come sapete, questa è la prima volta che in comune si presenta un gestore del servizio di Igiene Urbana nominato tramite concorso, è quindi una giornata quasi storica, oltre che avvenuta non senza difficoltà, visto che è stata oggetto di ricorsi: e per questo voglio ringraziare l’assessore dell’epoca Dino de Simone, che ha avviato e seguito tutta la questione insieme agli uffici della Tutela Ambientale, oltre che ringraziare Acsm Agam per il suo servizio in tutti questi anni: perchè se siamo al 70% di raccolta differenziata è merito della sinergia tra loro e i cittadini – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Alla partenza del nuovo servizio di igiene urbana ci saranno comunque molte innovazioni e novità nelle modalità della raccolta che verranno pienamente introdotte a partire da maggio, mentre da subito verrà posta attenzione alla pulizia e al decoro della città e dei quartieri per una migliore qualità dell’ambiente».

«Le direttive europee indicano come primo obiettivo nella gerarchia dei rifiuti la riduzione della quantità di rifiuti prodotti – ha spiegato l’assessore Nicoletta San Martino – ridurre i rifiuti vuol dire ridurre gli sprechi partendo dallo spreco alimentare che avviene principalmente proprio in ambito domestico. Per questo motivo accompagneremo alle indicazioni su come differenziare meglio, anche l’informazione su come utilizzare tutto ciò che si acquista minimizzando gli scarti, sulle corrette pratiche di conservazione degli alimenti, ma anche su cosa non va buttato via, distinguendo ad esempio tra scadenza e termine minimo di conservazione. Questo porterà all’obiettivo di minor conferimento di rifiuti, di minori costi di riciclaggio, ma avrà un impatto ancora più immediato sulla vita delle persone con maggiori risparmi e, nel caso ad esempio di persone o famiglie fragili, ricadute anche sociali. Nei prossimi cinque anni coinvolgeremo oltre ai cittadini, imprese, GDO, commercianti, Terzo Settore, per ragionare insieme su come recuperare il più possibile le eccedenze non solo alimentari per rimetterle in un circuito virtuoso».

«Siamo orgogliosi di poter cominciare con l’inizio del prossimo anno il servizio a favore della città di Varese. Saranno introdotti nuovi servizi che renderanno la pulizia urbana e raccolta rifiuti di Varese sempre più semplice, personalizzata e senza intralci per i cittadini – dichiara il Presidente di Impresa Sangalli Giancarlo Alfredo Robledo – puntiamo, in accordo con l’amministrazione comunale, a una campagna di sensibilizzazione e informativa sempre più attenta e puntuale presso le scuole e gli uffici. Vogliamo che Varese diventi, attraverso l’introduzione di alcuni nuovi servizi ambientali, un autentico esempio per altre città italiane».

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

La prima novità dovrebbe vedersi sulle strade: perchè ci sarà una rapida riorganizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale che riguarderà l’intera città. «Si prevede l’impiego di macchine spazzatrici dotate di agevolatore e tubo aspirante volte al miglioramento dell’efficacia del servizio, con l’accompagnamento di personale appiedato dotato di soffiatori elettrici» spiega la nota. Ma soprattutto le operazioni di pulizia manuale si svolgeranno non solo la mattina, ma anche nel pomeriggio.

Nel centro della città, nelle aree pedonali e nella zona a traffico limitato, si utilizzeranno soltanto mezzi elettrici. Verranno inoltre sostituiti dei cestini, introducendo nel centro e nelle aree a maggior frequentazione i cestini multi-scomparto per favorire la raccolta differenziata. Infine, i cestini saranno dotati di sensori di livello di riempimento.

TRASLOCO “SOFT” DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: PER I PRIMI MESI SEGUIRANNO I TEMPI DEL SERVIZIO PRECEDENTE

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, per un periodo transitorio che riguarderà i primi quattro mesi (aprile compreso) i servizi proseguiranno secondo le regole in essere. Le novità prenderanno avvio dal mese di maggio dopo il censimento delle utenze e il monitoraggio puntuale sulle caratteristiche del territorio.

COME FUNZIONERA’ LA RACCOLTA DEI RIFIUTI: DAL CENTRO ECOLOGICO VIAGGIANTE ALLA TARIFFA PUNTUALE

Il modello di raccolta adottato è stato studiato per massimizzare la raccolta differenziata. Le utenze non domestiche, soprattutto quelle del settore food, della ristorazione e commercio, avranno maggiori frequenze di raccolta, nel centro storico anche quella domenicale dell’umido, nonché di quella settimanale del vetro e di altre microraccolte, come quella delle cassette.

Le utenze domestiche, le famiglie, potranno fruire di un nuovo Centro Ambientale Mobile, cioè di una struttura attrezzata per la consegna di diverse categorie di rifiuti che solitamente andavano portate nel centro ecologico e che invece “passerà” nei quartieri. Un servizio dedicato in particolare ai rifiuti piccoli ma altamente inquinanti come pile, piccoli elettrodomestici e in generale rifiuti elettrici/elettronici, rifiuti farmacologici e in generale pericolosi come le vernici, gli oli esausti, le lampade e anche alcuni tipi di rifiuti ingombranti.

Sono previsti anche servizi personalizzati come quelli della raccolta di pannolini e pannoloni e più vicini, come il ritiro degli ingombranti entro una settimana dalla prenotazione e, per le persone con ridotta capacità motoria, con ritiro al piano.

Novità importante sarà quella dell’introduzione del sistema di rilevazione puntuale del conferimento dei rifiuti secchi residui, già in uso in diversi comuni della provincia:un sistema dove chi più fa rifiuti più paga, con vantaggi anche economici per chi si rivelerà più virtuoso degli altri.

POTENZIATO IL VERDE, A PARTIRE DAGLI ALBERI DI NATALE

Per il verde è previsto il potenziamento del servizio: ma soprattutto verrà introdotto, dopo le feste natalizie, il ritiro degli Alberi di Natale in vaso, per procedere alla ricollocazione e ripiantumazione degli stessi nelle aree verdi e dar loro nuova vita.

NUOVA FLOTTA EURO 6 E CONTRATTI AGLI EX LAVORATORI DEL SERVIZIO PRECEDENTE: LE RASSICURAZIONI AI LAVORATORI

Alcune informazioni sono importanti soprattutto per i lavoratori del servizio di Igiene Urbana: innanzitutto la flotta dell’Impresa Sangalli Giancarlo sarà nuova di fabbrica, con impiego esclusivamente di automezzi Euro 6 di ultima generazione o elettriche. Mentre per il personale è già partita la procedura per l’applicazione della clausola sociale, con il passaggio dei lavoratori precedentemente impiegati nei servizi al nuovo gestore.