I ragazzi di Maccagno a lezione di diritti umani e diritto alla salute

I ragazzi di Maccagno a lezione di diritti umani: nella mattina di venerdì 8 aprile le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado “L.da Vinci” del paese (che fa parte dell’IC “B.Luini” di Luino) hanno avuto l’opportunità di conoscere il concetto di diritti umani, di conoscerli e imparare a metterli in pratica.

Il tutto grazie ad una lezione tenuta in collaborazione con i rappresentanti locali di Emergency, Vittorio Larocca e Laura Basile, che hanno sottolineato in particolare l’importanza del diritto alla salute per tutti.