Basket UISP Varese, fissate le date per le finali provinciali

NOTIZIARIO UISP del 27 aprile 2022

NAZIONALE – Impianti sportivi e nuovi modelli gestionali

Sviluppare idee che vadano oltre la contingenza per provare ad immaginare un modello gestionale Uisp: è stato questo l’obiettivo dell’incontro nazionale in videoconferenza che si è svolto lo scorso 11 aprile e che ha coinvolto dirigenti Uisp regionali e territoriali. Di seguito un estratto dell’articolo, che è possibile leggere completo CLICCANDO QUI.

Uisp da tempo ha avviato un percorso specifico sull’impiantistica sportiva ponendo attenzione alle problematiche dei territori, all’impatto con la promozione della salute e dei sani stili di vita, alle relazioni con l’urbanistica partecipata, alla sostenibilità ambientale e gestionale. L’attenzione è rivolta all’impiantistica di base, gestita, in particolare, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

«Abbiamo attraversato due anni molto difficili – ha detto Mauro Rozzi, responsabile nazionale impiantistica Uisp – con difficoltà di vario tipo, a cominciare dalla crisi pandemica sino al caro energia. Per superare i vari ostacoli che abbiamo di fronte, serve uno sforzo collettivo di tutta l’Uisp per orientare l’utenza di tutte le età, dai giovani agli anziani, a rifrequentare corsi sportivi, a partire da quelli in palestra e in piscina, ma non solo, all’interno di una strategia complessiva di ripresa dell’attività sportiva di base e di gestione sostenibile degli impianti».

«Occorre saper guardare alla polivalenza degli impianti, con attenzione alle varie esigenze di tutta l’utenza – ha proseguito Rozzi – Occorre rafforzare la rete dei responsabili impiantistica regionali Uisp, in modo da favorire lo scambio di esperienze e la ricerca di soluzioni integrate».

BASKET – First League Varese: fissate le date delle finali provinciali



A causa gli spostamenti delle gare effettuati nei mesi di gennaio e febbraio legati alle problematiche dettate dalla pandemia Covid – e in considerazione del fatto che la Uisp Nazionale ha fissato le date delle Finali Nazionali (dal 16 al 19 giugno a Rimini) e che, di conseguenza, le finali Regionali dovranno svolgersi in date ancora da stabilire (presumibilmente il 5 giugno o il 12 giugno) – si è reso necessario stabilire le Finali Provinciali di Varese, per tutte le categorie, nel weekend del 28 e 29 maggio. Le partite si disputeranno a Malnate e a Daverio.



Avere già le date delle gare delle finali nazionali implica riconsiderare e modificare in parte alcune formule dei campionati: purtroppo non sarà più possibile fare ulteriori rinvii per nessun motivo perché non ci sarà il tempo di organizzare ulteriori gare di recupero. Questo, purtroppo, comporta che qualsiasi rinuncia o indisponibilità (anche causa Covid) a partecipazione a gare prestabilite equivarrà a una rinuncia e a una sconfitta a tavolino.

NAZIONALE – Come si fa il bilancio ministeriale obbligatorio?

“Il bilancio di cassa nelle Asd-Aps” è il titolo del webinar in programma oggi (mercoledì 27 aprile) alle 18, su Sport Point, progetto di Sport e Salute SpA, promosso dall’Uisp in sinergia con altri enti, per dare risposta alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo.

L’appuntamento prevede l’analisi dei nuovi schemi di bilancio ministeriali obbligatori per le Asd-Aps. Durante il webinar, verranno analizzate le aree contabili previste dagli schemi di bilancio e si imparerà come classificare nel modo corretto i costi e ricavi d’esercizio nei conti proposti. Si vedrà, inoltre, come e con quali tempistiche assolvere all’obbligo di deposito del rendiconto gestionale nel Runts, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per partecipare: dopo avere scaricato la AppUISP sul proprio smartphone, cliccare sull’icona Mondo Uisp, sopra la tessera. Poi, nella sezione Sport Point, cliccando su “Consulenza on line”, sarà possibile accedere al calendario di appuntamenti tematici tenuti da esperti Uisp.

