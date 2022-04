Comandante titolare: Umberto Pisano resta alla guida della stazione carabinieri di Albizzate

Il comandante Umberto Pisano resta alla guida della stazione carabinieri di Albizzate: ora è ufficiale. Ed è il più giovane di grado di tutta la provincia di Varese con responsabilità di un territorio che comprende i comuni di Albizzate, Besnate, Solbiate Arno e Jerago con Orago.

Era arrivato in via Alberto da Giussano da comandante provvisorio a febbraio dello scorso anno e ora ha ricevuto il decreto da comandante titolare. Pisano continuerà dunque in modo permanente l’attività portata avanti in questa prima fase di comando con alle spalle già diverse operazioni condotte dai suoi carabinieri nella difficile fase a cavallo del periodo pandemico.

Innanzitutto contro diversi fenomeni legati alle intemperanze giovanili che, purtroppo, ad Albizzate hanno preso forma in alcuni episodi piuttosto gravi: dai danneggiamenti al caso eclatante dell’indagine che ha portato all’arresto di tre minori per rapina e sequestro di persona alla stazione ferroviaria. Ci sono state poi le tante operazioni di pattugliamento e intervento nell’area boschiva tra Albizzate e Sumirago oggetto di attività di spaccio e coinvolte nel blitz dei carabinieri che portò all’arresto di numerosi spacciatori.

Attività che si sono poi concretizzate anche in un partecipazione fattiva nella comunità albizzatese, non ultima la collaborazione con l’istituto scolastico che a portato alle realizzazione delle lezioni di legalità ai giovani alunni della scuola.

Il comandante Pisano ha 43 anni, è originario di Castelsardo. Ha iniziato in Sardegna, studiato a Sassari, Torino, Campobasso e Velletri prestando servizio in numerosi contesti, tra i quali anche il G8 a Genova. Ha trascorso 13 anni di servizio alla compagnia di Gallarate da dove ha vinto il concorso marescialli ed è stato destinato ad Albizzate. Dove ora resterà ufficialmente.