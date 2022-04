In Consiglio comunale a Vedano Olona il consuntivo 2021 e uno scambio tra Comune e Parrocchia

Il Consiglio comunale di Vedano Olona è stato convocato per la serata di martedì 17 maggio alle 21.

All’ordine del giorno, oltre al consueto aggiornamento del sindaco sulla situazione sanitaria legata al Covid, il bilancio consuntivo 2021, e la permuta immobiliare di aree tra il Comune di Vedano Olona e la Parrocchia per la realizzazione di una piazza con sagrato in piazza San Maurizio.

In discussione anche la trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e la rimozione dei vincoli convenzionali delle aree Peep (Piani per l’edilizia economica e popolare) cedute in proprietà/superficie, con l’aggiornamento della procedura e il nuovo schema di convenzione a seguito del D.M. n. 151 del 28.09.2020.