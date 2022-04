Dopo due anni il consiglio di Samarate torna a riunirsi in presenza

Con la pandemia da Covid-19, i conseguenti lockdown e le varie restrizioni il consiglio comunale di Samarate non si è riunito in presenza per due anni, mantenendo sempre le riunioni consiliari così come le commissioni in modalità streaming.

Domani, venerdì 29 aprile, alle ore 21.15, i gruppi consiliari, la giunta e il sindaco torneranno nella sede dei consigli, la biblioteca. (La foto risale a prima del Covid)

Nell’ordine del giorno ci sono il question time, le comunicazione del presidente del consiglio, del sindaco e dei gruppi consiliari, l’esame e l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e la surroga del componente consigliare per il comitato di gestione dell’asilo nido.

Infine, verranno presentate dal gruppo Movimento 5 Stelle, rappresentato dal consigliere Alessio Sozzi, due mozioni: la prima riguarda il posizionamento delle sbarre per limitare l’accesso delle aree boschive colpite dal “seriale sversamento di rifiuti”.

La seconda riguarda il ripristino dell’area cani, dopo che quella presente in via Borsi è stata rimossa per avviare il cantiere della nuova palestra. Si legge nel documento: “Chiedo che il consiglio comunale impegni il sindaco e la giunta a individuare e realizzare nel territorio Samaratese, entro l’anno 2022 un’area recintata e riservata alla sgambatura dei cani, anche all’interno di un parco pubblico esistente, munita di apposita segnaletica e di cestini per la raccolta di escrementi solidi, dove gli animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio ma sotto il costante controllo e la responsabilità dell’accompagnatore”.