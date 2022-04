Lezione di Fondazione Airc agli studenti dell’Insubria: dall’analisi dei dati al piano di marketing

Una lezione a cura di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro si è svolta il 27 aprile all’Università dell’Insubria, ospitata dalle professoresse Roberta Pezzetti e Chiara Gigliarano del Dipartimento di Economia, nell’ambito del progetto formativo Aircampus, nato nel 2016, attivo oggi in otto atenei italiani e finalizzato a divulgare la mission e le attività della Fondazione collegandole con le materie di diversi corsi di studio.

La lezione, dal titolo «Mass Corporate Marketing: dall’analisi dei dati alla costruzione di un piano di marketing operativo», nata dal confronto tra le docenti e Elisa Mosconi, Area Divulgazione missione e progetti educativi di Airc, è stata concepita in chiave multidisciplinare e ha permesso la partecipazione congiunta in aula degli studenti del corso di laurea in Economia e Management che stanno frequentando gli insegnamenti di Marketing e di Fondamenti di Data Analytics.

Anna Franzetti, responsabile Area Divulgazione di missione e progetti educativi, ha presentato agli studenti la mission e le aree attività di Airc, che dal 1965 opera per il progresso della ricerca per la cura del cancro e svolge un’intensa attività di comunicazione volta a diffondere una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche. Nel 2022 Fondazione Airc ha destinato alle attività in cui si esplica la sua Mission oltre 136 milioni di euro per finanziare 741 progetti di ricerca, 93 borse di studio e 22 programmi speciali.

Sara Boschetti, referente programma Mass Corporate Fundraising di Airc, ha illustrato le modalità operative attraverso cui Airc organizza e gestisce l’attività di raccolta fondi rivolta al segmento Mass Corporate, guidando gli studenti nella comprensione, attraverso numerosi esempi applicativi, delle relazioni che legano la dimensione operativa del Marketing con l’analisi di segmentazione e profilazione dei cluster di donatori corporate. Presente in aula in veste di uditore anche Elena Algeri, del Comitato Airc Lombardia.

Commenta la professoressa Roberta Pezzetti, docente del corso di Marketing: «È stato non solo un piacere ed un onore ospitare il progetto Aircampus, ma anche una grande opportunità per gli studenti di comprendere come i temi del Marketing affrontati in aula trovino una declinazione operativa in una realtà di primaria importanza nella prevenzione e nella ricerca per la cura dei tumori, esperienza didattica che ha permesso loro di consolidare le conoscenze teoriche acquisite aprendosi a nuove prospettive. Le organizzazioni non profit, infatti, offrono ai nostri studenti ottime opportunità di placement qualificato e percorsi di carriera altamente stimolanti, in cui la dimensione dell’agire nel mercato è rafforzata da un forte spirito etico di condivisione delle finalità sociali perseguite».

Aggiunge la professoressa Chiara Gigliarano, docente del corso di Fondamenti di Data Analytics: «I nostri studenti sono rimasti entusiasti da questo incontro ricco di stimoli, che ha premesso loro di comprendere come i metodi di data analytics affrontati durante i loro studi siano strumenti fondamentali per comprendere meglio la realtà in cui si opera e prendere decisioni strategiche più mirate. Questo modus operandi si rivela ancora più utile ed importante nelle realtà non profit come la Fondazione Airc, in cui l’attenzione ad un uso efficiente ed efficace delle risorse ottenute tramite donazioni è sempre proiettata verso il fine ultimo e nobile di finanziare la ricerca oncologica».

Obiettivi di Aircampus sono far conoscere ai ragazzi la realtà di Airc, la sua missione e i suoi valori, diffondere la consapevolezza del problema sociale “cancro” e dare ai giovani la misura di quanto sia importante il loro impegno per vincere la comune battaglia contro la malattia. Il progetto prevede una serie di lezioni su tematiche collegate all’attività della Fondazione e alle materie dei corsi di studio coinvolti, con un approccio multidisciplinare. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito campus.airc.it.