La Regina Elisabetta festeggia 96 anni e 70 anni di regno

La regina Elisabetta celebra oggi in forma privata il suo 96esimo compleanno con un breve viaggio di qualche giorno dal castello di Windsor alla residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese.

La sovrana in questo 2022 suggella il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di Regno. La tradizione di trascorrere il compleanno a Sandringham, per incontrarvi parenti e amici più stretti, risale all’epoca in cui il principe consorte Filippo – morto quasi centenario nel 2021 – era ancora in vita.

Per celebrare con i sudditi ha pubblicato una nuova foto ufficiale scattata il mese scorso a Windsor, in cui posa sorridente ed energica insieme a due dei suoi pony.

Oggi invece l’account Instagram della Famiglia Reale pubblica una foto di Elisabetta bambina, all’età di due anni. “Dopo la triste morte di suo padre nel 1952, la principessa Eisabetta divenne regina Elisabetta II a soli 25 anni e quest’anno festeggia 70 anni sul trono un primato nella storia britannica”, si legge nel post