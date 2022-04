Magica Servizi celebra la donna con una giornata dedicata alla prevenzione femminile

Si è tenuto questa mattina, giovedì 28 aprile, presso la sede di Magica Servizi in via uberti 42 a Varese l’incontro dedicato alla salute del pavimento pelvico e al benessere femminile, a cura della dott.ssa Martina Belli (nella foto in alto).

“Dopo essere stati contattati da Martina che ci ha sottoposto l’idea, abbiamo deciso di attivarci e dare seguito a questa bella iniziativa” racconta Sofia Mattone, del reparto Risorse Umane di Magica Servizi, impresa di pulizie e multiservizi che opera su Varese e provincia, Milano, Crema e il Canton Ticino.

“Magica continua a investire sulle donne, basti pensare che in azienda oltre l’80% della forza lavoro è femminile; appoggiare l’incontro è stato quasi scontato, per noi” spiega Sofia che, come le colleghe, ha preso parte all’incontro. “L’augurio è che sempre più spesso l’ambiente di lavoro possa trasformarsi in un luogo dove condividere esperienze e apprendere qualcosa di nuovo. Speriamo di poter replicare coinvolgendo un numero sempre maggiore di colleghe”, conclude.

L’incontro, durato un’ora, è stato un vero e proprio successo e ha visto la partecipazione di molte dipendenti dell’azienda tra impiegate e operaie, permettendo loro di parlare di prevenzione, sfatare miti e sciogliere dubbi.

“Purtroppo c’è ancora molta mancanza di informazione rispetto al tema”, spiega la dott.ssa Belli, ideatrice del progetto. “Vorrei che le donne fossero più consapevoli della loro salute perineale, fondamentale per prevenire e combattere problematiche connesse alla pelvi (dalla contenzione urinaria e fecale, al piacere sessuale), motivo per cui sto proponendo questo tipo di incontri alle aziende del territorio”.