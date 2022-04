Palasport di Masnago verso il progetto esecutivo: pronta la squadra dei professionisti incaricati

Gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi due mesi dalla Pallacanestro Varese hanno distolto l’attenzione del grande pubblico su quella che sarà una grande vittoria del club biancorosso e di tutta la città, ovvero la sistemazione del palasport “Lino Oldrini” che si rifarà il trucco con il completamento del secondo anello (lato Ovest, in particolare) dove troveranno posto una serie di nuove strutture.

Mentre la squadra di Roijakkers gioca e vince sul parquet però, non si ferma la formazione di un altro team: quello incaricato dal Comune di Varese di redigere il progetto esecutivo su cui sarà basato l’appalto per i lavori. Una squadra di professionisti di gradimento dell’amministrazione che comprende innanzitutto l’architetto Elena Brusa Pasqué e l’ingegner Riccardo Aceti, ovvero le due persone che già nei mesi scorsi avevano presentato al pubblico quelli che saranno i lavori all’arena di Masnago, inaugurata nel 1964, subito dopo il secondo scudetto della Ignis.

Con Brusa Pasqué (figlia di Sergio, tra i primi giocatori della Pallacanestro Varese e progettista dell’impianto nei primi anni Sessanta) e Aceti, che si occuperà delle strutture, dovrebbero esserci gli ingegneri Alessandro Giuliani (che si occuperà degli impianti meccanici) e Matteo Bernardi (per gli impianti elettrici), mentre l’architetto Marco Melino si occuperà della sicurezza. La “squadra” sarà formalizzata tra un paio di settimane e si avvarrà della consulenza specialistica di altri soggetti come lo Studio Franco Luglio per le tematiche antincendio e Lucio Visintini per quelle sull’acustica. «Mi piace ricordare che questo progetto è decollato, oltre alla genialità dell’ingegner Aceti, grazie alla spinta del Gruppo Trenta al quale dobbiamo essere molto riconoscenti» spiega Brusa Pasqué.

Toccherà a loro definire nei dettagli il progetto esecutivo che tra fine maggio e il mese di giugno dovrebbe essere oggetto della gara di appalto necessaria per assegnare i lavori alle imprese costruttrici. I tempi non sono ancora certi nel dettaglio, ma probabilmente a Masnago l’intervento prenderà il via nel concreto alla fine dell’estate 2022. La durata dell’intervento è stimata in circa un anno dal primo “colpo di piccone”. Non sarà un problema per la disputa delle partite dell’Openjobmetis né di eventuali altri eventi, perché i lavori si svilupperanno all’esterno della struttura e non andranno a interferire né con il campo, né con gli spalti né con le vie di fuga obbligatorie per ragioni di sicurezza. «Sarà sviluppato un cronoprogramma degli interventi che tenga conto delle partite interne della squadra, così da non interferire mai con le necessità del club – prosegue Brusa Pasqué – Un sistema simile venne usato anche durante l’ampliamento dei primi anni Novanta ed è ormai messo in pratica il più possibile quando si interviene su impianti sportivi di tale importanza. Il lavoro in team con i professionisti incaricati favorisce anche questi aspetti».

Come noto, la prima parte di lavori è coperta, a livello economico, da un finanziamento di Regione Lombardia (poco più di 2 milioni di euro) che serviranno a eliminare i gradoni mai utilizzati della Galleria Ovest, a costruire le nuove solette, a realizzare il Museo del basket lombardo e i nuovi uffici della Pallacanestro Varese (in questo modo si libereranno quelli attuali nel seminterrato così da favorire la fruibilità degli spogliatoi) oltre all’ascensore che porterà dal piano terra alla parte alta della struttura. I lotti già finanziati prevedono anche la predisposizione per l’area ristorante e altri spazi anche se per il loro completamento sarà necessario reperire altri fondi.

IL PROGETTO SULLA STAMPA SPECIALIZZATA

Nei giorni scorsi, un ampio servizio sul progetto di miglioramento del palasport di Masnago è stato pubblicato su TSport, rivista specializzata che si occupa di impiantistica sportiva. Ben otto le pagine dedicate dal periodico alla riqualificazione, due delle quali si occupano della storia dell’impianto dedicato al sindaco “Lino Oldrini”, sotto la cui amministrazione sorse il tempio della pallacanestro cittadina.