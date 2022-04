Pianta un albero: una giornata d’arte per l’ambiente all’asilo Tallachini di Masnago

Una giornata di arte ed ecologia è in programma per sabato 9 aprile nel giardino dell’asilo Tallachini di Masnago per il progetto “Pianta un albero” promosso in collaborazione con Ensemble ImmaginArte di Contrabbassi.

A partire dalle ore 16 nel giardino della scuola sarà piantumato un un albero per sensibilizzare i piccoli allievi di una scuola dell’infanzia alla cura dell’ambiente.

“Il progetto è nato dal desiderio di divulgare la cultura ecologica attraverso la piantumazione e la crescita di nuovi alberi che aiutino a compensare l’inquinamento globale – scrivono i promotori – Sostituire un albero in un giardino dove i bambini vivono i loro momenti spensierati all’aria aperta è un messaggio di vitalità e speranza. Qui faranno i loro girotondi e con la loro fantasia disegneranno fiori e foglie”.

Questa l’idea che ha portato “Contemporary Arte&Ambiente APS”, ad organizzare per il pomeriggio di sabato 9 aprile una piantumazione nell’asilo Tallachini di Masnago.

Il Presidente della Scuola Tallachini, Suor Gioia e Alessandra Mascheroni e i bambini, le famiglie e le maestre dell’asilo parteciperanno all’evento assieme alla critica d’arte Fabrizia Buzio Negri e agli artisti appassionati ambientalisti che, nel gennaio 2020, ancor prima delle gravi emergenze sanitarie, avevano fondato l’Associazione, per mettere in rete cultura e arte in prospettive di Natura e Ambiente.

In particolare nel giardino della scuola dell’infanzia di via Amendola sarà messo a dimora un Clerodendro (come da foto indicativa qui sopra) donato dalla Floricoltura Spertini di Cittiglio.

La targa ricordo dell’iniziativa sarà a cura della ceramista Elisabetta Pieroni.

Sempre sabato pomeriggio sarà aperta la Mostra degli artisti dell’associazione “Contemporary Arte&Ambiente APS” nel portico della Scuola con L’albero delle plastiche: si tratta di un’opera collettiva di 29 piatti di plastica (ora messi al bando) diventati piccole opere d’arte per sensibilizzare i visitatori al rispetto dell’Ambiente e al riciclo della plastica.

La giornata sarà allietata dall’accompagnamento musicale dei contrabbassi dei giovani allievi del Maestro Marco Brambilla.

Per maggiori informazioni fabuzio1@gmail.com oppure 335 5443223.