Come programmare l’invio di messaggi testuali con iPhone: utilizzare l’app “comandi rapidi”

Vi sarà capitato di voler programmare l’invio di un messaggio in una data ora futura, e molto probabilmente vi sarete anche trovati in difficoltà. Questo perchè la funzione di programmazione dei messaggi testuali è poco conosciuta, ma anche poco presente all’interno dei vari smartphone disponibili sul mercato.

Persino Apple, azienda che ha fatto della fruibilità e della facilità d’uso dei device il segreto del suo successo, pecca sotto questo aspetto.

Programmare l’invio di messaggi futuri può aiutarci a non dimenticare di inviare un semplice augurio, o un promemoria di lavoro importante. Non tutti gli smartphone però dispongono di una funzione dedicata. Anzi spesso, la soluzione migliore, è quella di scaricare applicazioni di terzi.

Oggi vogliamo vedere insieme agli esperti di MisterGadget quali soluzioni mette a disposizione iPhone .

Programmare con Apple

Innanzitutto dobbiamo constatare il fatto che Apple non offre ai suoi utenti la soluzione più comoda ed efficace per

programmare l’invio di messaggi futuri. Tramite “messaggi” di iPhone infatti non potrai programmare l’invio di un messaggio. L’azienda di Cupertino fornisce una soluzione alternativa, con però una serie di “scomodità” che possono sicuramente “infastidire” gli utenti.

Per programmare l’invio di messaggi, gli utenti iPhone possono utilizzare l’app “comandi rapidi”. Essi dovranno

però stare attenti ad un fattore. Infatti il messaggio che verrà programmato continuerà ad essere inviato quotidianamente,

settimanalmente o mensilmente, in base all’intervallo di tempo che sceglierai durante il processo, fino a quando non eliminerai la funzione in modo manuale. Un problema non da poco, soprattutto per gli utenti più “sbadati”.

Programmare messaggi iPhone con l’app

“Comandi Rapidi”: i passaggi Capiamo come programmare l’invio di messaggi futuri con l’app “comandi rapidi”. I passaggi sono semplici, ma si tratta comunque di una procedura abbastanza lunga.

Vediamo il procedimento:

Apri l’applicazione “Comandi Rapidi” presente di default su iPhone.

In basso alla schermata iPhone avrai tre opzioni: fai clic su “automazione” e successivamente fai clic su “Crea un

automazione personale”. Vedrai comparire una nuova facciata dal titolo “Nuova automazione”. Fai clic su “Ora del giorno” e imposta l’ora del giorno e la frequenza (giornaliera, settimanale o mensile) con cui vuoi che iPhone invii il tuo messaggio. Fai clic su avanti.

Clicca poi su “Invia messaggio”. La scritta dovrebbe apparirti tra i suggerimenti. Nel caso in cui non fosse così, dovrai ricercarla all’interno della categoria “Aggiungi azione”. Infine scegli il destinatario e inserisci il corpo testuale. Hai quindi finito di programmare il tuo messaggio.

App di terzi

Abbiamo visto quindi che il metodo offerto da Apple per programmare messaggi non è dei più comodi. Proprio per

questo molti utenti decidono di fare affidamento e scaricare app di terze parti. Queste applicazioni non solo ti permetteranno di programmare l’invio di messaggi futuri da iPhone, ma ti aiuteranno anche a gestire in maniera più

efficiente le tue caselle messaggi. Vi consigliamo assolutamente di testare queste tre app:

Kyew App

Autosender App

Schedule My SMS

Testatele tutte. Solamente provandole provandole e mettendole a confronto riuscirete a capire qual’è quella più adatta a voi.