Rodolfo Mazzucotelli è il nuovo direttore di Coldiretti Varese

Rodolfo Mazzucotelli è nuovo direttore di Coldiretti Varese. Ha 56 anni, è originario del lecchese e, negli ultimi sette, ha guidato la federazione di Pavia: oggi il cambio di testimone con Giovanni Luigi Cremonesi che, dopo quasi tre anni nel Varesotto, dirigerà Coldiretti Sondrio. (nella foto, da sinistra: Mazzucotelli e Cremonesi)

«Inizio questo mandato con entusiasmo e la consapevolezza di vivere un momento molto importante» rimarca Mazzucotelli. «L’agricoltura della provincia prealpina esce da due anni di emergenza pandemica e si trova ora ad affrontare gli effetti delle attuali tensioni internazionali, con rincari di materie prime e costi di produzione che mettono in difficoltà l’intera economia nazionale. Un periodo di ripetute complessità, quindi, nel corso del quale i nostri imprenditori agricoli hanno dimostrato e dimostrano tuttora la strategicità del loro lavoro, mettendoci responsabilità e cuore. Hanno assicurato il cibo nel corso dei ripetuti lockdown e, oggi, cercano quanto più possibile di non trasferire sui consumatori gli effetti della crisi: sono convinto che la nostra agricoltura possa e debba vivere un rinnovato e positivo protagonismo quale forza motrice del Paese. È un’agricoltura sana, solida e fatta di eccellenze che tutto il mondo ci invidia: i nostri territori, così vicini all’Europa e meta di un turismo internazionale, hanno un ruolo e una responsabilità importante nel promuovere le proprie identità agroalimentari, senza dimenticare l’ormai vicino appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026. Un evento che proietterà il nord Lombardia sul palcoscenico mediatico a livello mondiale. Ecco quindi che diventa imprescindibile assicurare prospettive di futuro alle nostre imprese agricole, agendo anche in relazione ad altri fronti delicati come il contrasto ai danni della fauna selvatica. Mi riprometto, fin da subito, di ascoltare le istanze dei soci e del territorio, lavorando perché il confronto sia costruttivo sul piano istituzionale e possa portare a soluzioni efficaci».

A Mazzucotelli vanno gli auguri dell’intero consiglio direttivo della federazione e del presidente Fernando Fiori: «Diamo il benvenuto a un nuovo direttore che conosce molto bene il territorio del settentrione lombardo: dopo la laurea in scienze agrarie, Mazzucotelli è stato segretario di zona a Lecco e a Merate, e prima di essere chiamato alla direzione di Pavia era vicedirettore della federazione di Como-Lecco. Buon lavoro a lui e a Giovanni Luigi Cremonesi, che ringraziamo di vero cuore, per il prosieguo della sua carriera professionale».

Nel suo saluto, lo stesso Cremonesi ha ringraziato l’intera dirigenza e struttura di Coldiretti Varese: «Con oggi si conclude un cammino importante, grazie alla quale porto nel mio futuro un intenso bagaglio di esperienza lavorativa e non solo: sono stati anni intensi ed entusiasmanti, durante i quali abbiamo costruito insieme un percorso che spero venga ricordato come positivo. Adesso approccio il mio nuovo incarico, che mi porta poco lontano dalla provincia di Varese, con lo stesso desiderio di dare il mio contributo alla crescita di Coldiretti».