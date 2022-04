Sigilli al campeggio di Azzate

I Carabinieri del nucleo forestale hanno posto sotto sequestro il campeggio di Azzate. I sigilli sono arrivati ieri pomeriggio, martedì 5 aprile, settimane dopo l’esposto fatto in procura dal nuovo proprietario dell’area, l’imprenditore Ivanzo Panzeri che aveva denunciato il non corretto smaltimento dei rifiuti dopo la demolizione delle ultime 50 casette mobili.

Le inchieste giornalistiche hanno messo in luce una situazione davvero molto compromessa: il materiale sparpagliato su sette ettari di terreno è di vario tipo, in buona parte inquinante come eternit e lana di roccia. La demolizione era stata compiuta da un’azienda incaricata dal curatore fallimentare che ha lasciato, però, molto materiale nell’area che avrebbe dovuto consegnare completamente sgombra di rifiuti e resti dell’ex camping Sette Laghi.

Al momento la proprietà ha rimosso a proprie spese, dando seguito ad un’ordinanza del Comune di Azzate, 40 kg di eternit e di 20 big bags di lana di roccia.