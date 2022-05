Acquarelli in mostra alla biblioteca di Gazzada Schianno

Dal 14 al 28 maggio disegni e acquarelli in mostra presso la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno. Inaugurazione sabato 14 maggio alle ore 14.00.

Sabato 14 maggio alle ore 14.00 presso la biblioteca comunale di Gazzada Schianno verrà inaugurata “Librarte” la mostra di disegni e acquarelli a cura di Donatella Colombo del Gruppo Artistico “Diorama”.

Librarte nasce dalle suggestioni offerte dalla biblioteca, un luogo denso di scambi culturali e umani, di incontri e storie diverse. Da un lato la letteratura, dall’altro l’arte e la pittura nelle sue diverse espressioni. Entrambe le forme artistiche fanno da stimolo all’uomo, in ogni tempo, per viaggiare con la fantasia e sentire in modo vivido la bellezza dal vivere.

Le oltre 50 opere esposte in mostra sono il frutto dell’impegno di Donatella, maestra del corso da cui nasce la mostra, e dei suoi allievi. I dipinti saranno esposti secondo diverse tipologie di soggetto:

– ritratti d’autore

– immagini di libri

– immagini ispirate ai personaggi dei libri

– interpretazioni di quadri del passato

Al termine del percorso di visita sarà possibile consultare un catalogo delle opere messo a disposizione dei visitatori presso la biblioteca.

Per maggiori informazioni biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it