“Blitz ambientalista” in piazza Monte Grappa a Varese

Un cartello con una scritta rossa “Varese pulita?”, le foto fatte girare su Whatsapp e la denuncia: “Quel camion della nettezza urbana è parcheggiato da ore in piazza Monte Grappa”.

È successo nella mattinata di sabato 7 maggio in pieno centro a Varese, ma le cose sono andate diversamente da come le racconta chi ha esso a segno il “blitz ambientalista”.

Ecco cosa è successo, per quello che è stato possibile ricostruire grazie aIl’interessamento dell’assessore all’Ambiente del Comune di Varese Ncoletta San Martino e sentita la ditta che si occupa del servizio di igiene urbana in città (la Sangalli Impresa): il mezzo della nettezza urbana è stato effettivamente parcheggiato in piazza, vicino ai portici, per effettuare il consueto recupero dei sacchi della spazzatura, ma non per svariate ore come sostengono gli autori del cartello; il conducente è sceso dal mezzo per aiutare un collega dall’altra parte della piazza e proprio in quel momento tre persone hanno posizionato il cartello con la scritta “Varese pulita?” sul parabrezza del camioncino; ne è nato anche un diverbio tra le persone che hanno posizionato il cartello e gli operatori, che successivamente hanno spostato i rispettivi mezzi per proseguire la raccolta in altri punti della città.

Per capire cosa sia effettivamente accaduto e se ci sono estremi per altri provvedimenti verranno anche visionate le telecamere presenti in piazza.