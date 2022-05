Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone

Una nuova rubrica settimanale su VareseNews, curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza per vivere il regalo più prezioso: LA VITA!

La “lezione del lunedì”, o Monday Lesson, è l’insegnamento per partire con il piede giusto, espresso con le parole e gli insegnamenti di Luca Dalla Bona e Simone Crespi, col claim “Continua a sognare” che caratterizza l’esperienza sportiva e di vita di Arnaboldi e del suo team YourDifference.

Chi meglio di chi ha vissuto il viaggio verso la morte può spiegarci il senso della vita? Chi meglio di chi ha vissuto col sorriso sapendo che avrebbe salutato genitori, figli, moglie può spiegarci quanto è bella la vita? Chi meglio di chi ha avuto il coraggio fino all’ultimo, anche quando la paura la faceva da padrona e non c’era più speranza di sopravvivere, può regalarci lezioni di vita uniche e preziose?

Chi meglio di chi ha vinto anche quando era destinato a perdere nella battaglia contro la morte può cambiare la nostra mentalità educandoci a capire che non conta la meta, ma conta il viaggio? Chi meglio di chi aveva il diritto di non avere più fede in nulla, ma al contrario ha continuato a crederci può elencarci i veri valori della vita? Chi meglio di loro può spiegare e insegnare ad ognuno di noi il vero senso della vita…?

Luca&Simone danno vita alla “Monday Lesson – Continua a Sognare”. Un viaggio ispirazione che illuminerà le nostre vite ogni lunedì mattina per imparare a passare dall’esistere al vivere veramente. Il loro coraggio, la loro umiltà, la loro dignità nell’affrontare il viaggio delle loro vite saranno un prezioso dono da condividere attraverso chi ha viaggiato al loro fianco.

Chi meglio di Luca&Simone possono dirci: “Continua a sognare!”.

Anteprima della prima lezione di lunedì prossimo dei due professori: IL RESPIRO, quando ti alzi al mattino pensa a quale prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, amare…