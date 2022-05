Dal Sacro Monte a Castiglione Olona a piedi

Ventun chilometri tra storia, aree urbane, scorci di campagna inaspettata e l’arrivo nella “isola di Toscana in Lombardia”, definizione con la quale il D’annunzio si riferì a Castiglione Olona.

Galleria fotografica VA in giro tappa 19 Sacro Monte di Varese Castiglione Olona 4 di 23

Qui potete scaricare la traccia in formato GPX, KML e FIT

Dal Sacro Monte di Varese si scende lungo la Via Delle Cappelle fino al centro della città, godendo di un immenso panorama che, nelle giornate più terse, spazia sino alla skyline di Milano e agli Appennini.

Il centro città si attraversa fino a Capolago per proseguire poi per Gazzada e, successivamente, Morazzone. Sempre seguendo le indicazioni della Via Francisca del Lucomagno.

Il consiglio è di approfittare della vasta scelta di punti di ristoro presenti a Varese prima di proseguire il cammino. La via continua passando per il verde Parco RTO (Rile Tenore Olona), dove il fondo lascia l’asfalto per continuare su sterrato, passa per Caronno Corbellaro e ci lascia attoniti davanti ad una piana da cui si gode la vista del Seprio.

Prestate attenzione, non sarà difficile avvistare qui e là aironi e altri animali selvatici che popolano queste zone.

Si prosegue in leggera discesa fino a Castiglione Olona e ad un certo punto ci si ritroverà a camminare su rotaie dismesse, la pista infatti si sviluppa sul vecchio tracciato ferroviario che da Castiglione Olona segue il fiume fino a Cairate.

Nell’epoca moderna sono fiorite industrie che hanno radicalmente modificato l’economica locale. Come Mazzucchelli, dove nascono gli occhiali a metà ‘800. L’intera zona è ricca di archeologia industriale ed è affascinante il contrasto delle industrie con la natura circostante. Imperdibili nel centro storico una visita a Palazzo Branda e alla Collegiata, dove protagonista è Masolino da Panigale.