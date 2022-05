Educazione stradale protagonista a Casciago

Una mattinata di educazione stradale a Casciago. Protagonisti gli alunni della scuola primaria Sant’Agostino, impegnati in un percorso ciclabile creato apposta nel cortile di Villa Castelbarco, sede del Municipio.

Coordinati dall’assistente scelto Enrica Crosta e dalle insegnanti i bambini venerdì 13 maggio hanno imparato le regole della strada, i cartelli e la segnaletica stradale, percorrendo la strada con le loro biciclette sotto gli occhi del sindaco Mirko Reto e del consigliere comunale Mario Persicone.

Nelle prossime settimane la stessa esperienza verrà riproposta per gli alunni della scuola primaria Manzoni di Morosolo e per il futuro sono previsti ste ulteriori nella stessa direzione: «Crediamo che l’educazione stradale sia un importante tassello per garantire la sicurezza per sè e per gli altri, uno stimolo all’educazione civica e al rispetto delle regole anche nella vita di tutti i giorni – commenta il primo cittadino casciaghese -. Per noi la sicurezza non è solo controllo del territorio, ma anche educazione a partire dai più piccoli, i bambini e i ragazzi delle scuole. Un grazie alla Polizia Locale e a chi ha collaborato a questa prima iniziativa».

Sabato 14 maggio sempre per quanto riguarda la sicurezza e la mobilità sostenibile ci sarà l’evento Bici I Love You all’oratorio di Morosolo in collaborazione con Fiab nel quadro degli eventi dell’iniziativa Bimbinbici.