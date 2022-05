Tutti in sella a Casciago con “Bici I love You”

Appuntamento sabato 14 maggio, dalle 9.30 alle 18 all’oratorio di Morosolo: iscrizioni entro domenica 8 maggio. Il ricavato della giornata sarà suddiviso per sostenere le attività delle associazioni genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Comerio

“Bici I love You” è il nome dato all’iniziativa in programma a Casciago sabato 14 maggio, dalle 9.30 alle 18 all’oratorio di Morosolo, da un’idea della commissione Salute dell’Istituto Compresivo Campo dei Fiori in collaborazione con Fiab Varese Ciclocittà, con il patrocinio dei comuni di Casciago, Comerio, Luvinate e Barasso e la partecipazione del Kiwanis Club Varese Odv.

I bambini ed i ragazzi di asilo, elementari e medie (iscrizione aperte dai 3 anni in su) potranno diventare “Bici lover” superando con la propria bici le prove preparate dalle scuole su un percorso a varie tappe: per partecipare ci si può iscrivere compilando l’apposito form entro domenica 8 maggio. QUI IL LINK

“Bici, I love you!” è un evento nel quadro di Bimbimbici, manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Una giornata di divertimento e benessere da passare in compagnia, con la possibilità di pranzare sul posto. Il ricavato della giornata sarà suddiviso per sostenere le attività delle associazioni genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Comerio (scuola primaria e media di Comerio, scuola primaria di Morosolo, scuola primaria e media di Casciago, scuola primaria di Luvinate).

La giornata verrà annullata in caso di maltempo.