La diretta della 19esima tappa di “VA in giro”: dal Sacro Monte a Castiglione Olona

Si riparte dopo una notte passata in cima al sito UNESCO del Sacro Monte di Varese. La tappa di oggi supera i 20 km e porterà Marco Giovannelli, Neven Adzaip e il gruppo di pellegrini del Lombardia Coop to Coop nel borgo di Castiglione Olona. Non prima di una tappa alla Coop di Varese, in via F. Daverio, per la presentazione della nuova guida della Francisca e del progetto di Coop Lombardia.

LA DIRETTA

(Attendi qualche secondo per il caricamento del live)

I Protagonisti

Saranno loro in cammino dal 14 al 18 maggio

Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

Neven Adzaip, del tour operator Spiritual Tour

Tino Sartori, artista