Scontro in via Riva a Gallarate, motociclista ferito

Incidente stradale con ferito a Gallarate: è successo alle 16.15 in via Riva, vicino a via Pegoraro.

Lo scontro ha coinvolto una moto e un altro veicolo e ad avere la peggio è stato proprio il motociclista.

Il motociclista – un uomo di 40 anni – in “codice rosso”, con intervento di automedica e ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa di Gallarate. Secondo una prima valutazione la persona è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. Il 40enne è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate per i necessari rilievi.