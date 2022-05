Semifinali di Next Gen Cup a Masnago: Varese sfida Cremona

Scatta oggi – venerdì 13 maggio – alla Enerxenia Arena di Masnago la final four della Next Gen Cup, il torneo organizzato dalla Legabasket dedicato alle formazioni under 19 dei sedici club della Serie A. Due le partite in programma per le semifinali: alle ore 17,30 si sfidano la Nutribullet Treviso e la Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro mentre alle 19,30 tocca ai padroni di casa dell’Academy Varese Pallacanestro affrontare la Vanoli Young Cremona.

Le vincitrici degli incontri di oggi si qualificheranno per la finalissima in programma sabato alle 13,45, sempre sul parquet di Masnago. Per l’occasione l’Academy allenata da Stefano Bizzozi reintegra anche i due pezzi pregiati Matteo Librizzi e Nicolò Virginio che non avevano preso parte al girone di qualificazione di Pesaro perché impegnati con le formazioni senior (alla fine domenica scorsa giocarono con la Robur e non con la OJM).

Gli altri punti di forza dei giovani biancorossi sono il camerunense Valdo Guimdo, eletto a pieno titolo MVP del proprio girone a Pesaro, e l’esterno di origini cinesi Weilun Zhao che ha già esordito in Serie A con la Openjobmetis (a Milano). Non ci saranno invece gli argentini Marchiaro e Villa convocati dalla propria selezione giovanile. Cremona a sua volta dispone di diversi giocatori che hanno già preso contatto con il massimo campionato come per esempio Gallo, Errica e Zacchigna.