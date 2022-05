Si è spenta Adele Limido, il sorriso della “Madonnina” di Cantello

Si è spenta serenamente, all’età di 96 anni, Adele Limido, che con il marito Ambrogio ha gestito per decenni lo storico Ristorante Albergo “Madonnina” a Cantello, più precisamente nella frazione di Ligurno.

Serena e sempre sorridente, con una parola buona e una battuta simpatica per tutti, “L’Adele” è stata una colonna del ristorante che ha rappresentato per lei la sua casa per tutta la vita, fino all’ultimo giorno, e una figura storica del Comune al confine con la Svizzera.

«Non ricordo di averla mai vista arrabbiata in vita mia» ricorda il figlio Gabriele che spiega: «E’ morta come ha vissuto, serenamente. A pranzo aveva mangiato gli asparagi (La Madonnina è famosa – e frequentatissima – proprio nella stagione degli asparagi di Cantello, che cade proprio in questi giorni e che vede venerdì l’apertura della Sagra a loro dedicata, ndr) a cena un risottino, poi si è coricata, e si è addormentata per sempre».

Adele lascia una eredità di serenità ai due figli – Roberto, che è ancora al timone del rinomato ristorante con la moglie Carla, e Gabriele, per anni lo “specialista del risotto” nelle cucine di famiglia – che, con le loro famiglie, possono portare avanti il suo sorriso.

I funerali si terranno domani, 11 maggio, alle 10 nella chiesa di Ligurno di Cantello.