Auto prende fuoco in un garage sotterraneo a Varese

Un incendio è divampato nella notte tra il 29 e il 30 giugno in centro a Varese, in via Dei Bersaglieri. Per cause che andranno verificate un’auto parcheggiata al piano meno due di un garage sotterraneo ha preso fuoco.

Gli abitanti della palazzina, notato il fumo che saliva dai garage, hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per contenere le fiamme. L’incendio è stato domato e l’unica auto danneggiata è stata quella da cui è partito l’incendio. Una parte del garage sotterraneo, però, è stato però dichiarato inagibile.