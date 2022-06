Cantiere in viale Borri. Ecco come raggiungere il centro di Varese dal 9 giugno

Inizia una nuova fase del cantiere per la realizzazione della rotonda di Largo Flaiano a Varese. Da giovedì 9 giugno mattina entrano in vigore le modifiche alla viabilità nel primo tratto di viale Borri per consentire la nuova fase di lavori.

Tra gli obiettivi principali dell’intervento c’è quello di eliminare i semafori all’ingresso dall’autostrada in città e migliorare finalmente la viabilità dell’intero comparto. A partire da giovedì 9 giugno, dunque, con la fine dell’anno scolastico, momento in cui il traffico in città diminuisce, i lavori interesseranno un tratto di viale Borri, tra il semaforo all’altezza dell’incrocio con via Gasparotto e il semaforo su largo Flaiano.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ SU VIALE BORRI

Per chi proviene dal centro città e sale verso viale Borri la viabilità non subirà cambiamenti mentre per chi percorre viale Borri in direzione centro città, all’altezza del semaforo all’incrocio con via Gasparotto sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via Gasparotto.

Non sarà possibile dunque proseguire dritto su viale Borri in direzione largo Flaiano. Da via Gasparotto poi sarà possibile raggiungere l’autostrada oppure girare su viale Europa e utilizzare gli ingressi per il centro cittadino. Per chi proviene da fuori città, e principalmente dal ponte di Vedano, si consiglia di evitare viale Borri e scegliere percorsi alternativi per recarsi in centro città. Il trasporto pubblico non subirà variazioni.

Ecco la mappa: