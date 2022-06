Cinque persone rapinate in 40 minuti in pieno centro a Varese

Quattro passi in centro e la voglia di tirare tardi fra i portici, poi a una certa ora il rientro a casa verso le auto parcheggiate appena fuori dalla “cerchia” di via Staurenghi: li ha aspettati lì, fra le vie Morandi e Battisti a Varese.

Era l’una di notte di sabato. E in quaranta minuti due coppie di fidanzati terrorizzate e un quinto passante sono stati minacciati e rapinati con un oggetto acuminato da un ragazzo di 24 anni di origini libiche.

L’uomo ha estratto l’arma e l’ha puntata contro le persone che nel buio stavano camminando e si è fatto consegnare tutto quello che avevano in tasca: denaro, collanine d’oro e telefoni cellulari. Tutto in 40 minuti, all’una il primo colpo, all’una e 40 l’ultimo.

Le chiamate al 112 di soccorso, in sequenza, hanno mosso le pattuglie del radiomobile e del reparto investigativo: chi in divisa, chi in borghese, al volo i militari hanno raggiunto la zona e in un attimo perimetrato le vie da cui sono arrivate le chiamate e difatti l’uomo è stato trovato con ancora in tasca parte della refurtiva, poi riconsegnata ai legittimi proprietari.

Portato in caserma, il sospettato è risultato essere di origine libica, un senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e privo di occupazione. La sua posizione è già finita finanzia al giudice per la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere dove si trova, ai Miogni.